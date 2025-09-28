العالم اليوم - طالبان تمنع 679 كتابا في جامعات أفغانستان

انتم الان تتابعون خبر طالبان تمنع 679 كتابا في جامعات أفغانستان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 سبتمبر 2025 02:05 مساءً - حظرت وزارة التعليم العالي التي تديرها حركة طالبان، استخدام 679 كتابا دراسيا ومادة أكاديمية في جميع جامعات أفغانستان، حسب توجيه رسمي تم توزيعه على المؤسسات في أنحاء البلاد.

وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة من التوجيه، تحمل توقيع نائب وزير التعليم العالي في حكومة طالبان ضياء الرحمن أريوبي، إلى جانب قائمة من 50 صفحة تضم الكتب والمواد المحظورة.

وذكرت الوزارة في التوجيه أن "لجنة خاصة راجعت المحتوى التعليمي في الجامعات، ووجدت أن هذه المواد لا تتوافق مع التوجهات الفكرية والدينية والسياسية والثقافية والأكاديمية".

وصدرت تعليمات للجامعات بتعليق استخدام المواد المذكورة حتى يتم إيجاد بدائل مناسبة.

وتشمل الكتب المحظورة مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك الدراسات الإسلامية والقانون والاقتصاد والصحافة والأدب وعلم النفس والهندسة والطب والزراعة وعلوم البيئة.