مؤتمر حل الدولتين يدعو المجتمع الدولي إلى تحويل مواقفه إلى أفعال عملية وملموسة

سلطنة عمان ترحب باعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية

مسقط ـ نيويورك ـ وكالات: رحّبت سلطنة عُمان بإعلان فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، خلال أعمال المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين المنعقد في نيويورك.

وأكّدت سلطنة عُمان في بيان صادرٍ عن وزارة الخارجية على أنّ هذا التطور يشكّل خطوة إضافية مشجّعة على مسار إحقاق الحق والعدالة للشعب الفلسطيني الشقيق، معربة عن تطلعها بأن تحذو جميع دول العالم حذو الغالبية العظمى للأسرة الدولية في إعلاء حلّ الدولتين طبقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وفي نيويورك دعا المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي عقد أمس في نيويورك، المجتمعَ الدولي إلى تحويل مواقفه إلى أفعال عملية وملموسة.

وأسفر المؤتمر عن اعتماد «إعلان نيويورك» الذي حظي بتأييد 142 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدًا على الالتزام الدولي بحل الدولتين ورسم مسار لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وشعوب المنطقة كافة.

وأشار بيان صادر عن رئاسة المؤتمر إلى تفاقم المأساة الإنسانية في غزة مع تصاعد الهجوم البري الإسرائيلي، معتبرًا أن إعلان نيويورك يقدّم بديلًا مبدئيًّا وواقعيًّا لدائرة العنف، مرحبًا باعتراف دول جديدة بدولة فلسطين، من بينها أستراليا وبلجيكا وكندا والمملكة المتحدة ولوكسمبورج والبرتغال ومالطا إلى جانب فرنسا.

وأكد البيان أن إنهاء الحرب في غزة وضمان الإفراج عن جميع الرهائن يظلان أولوية قصوى، داعيًا إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وتضمّن البيان التزامًا بدعم نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، بناءً على دعوة من السلطة الفلسطينية وتفويض من مجلس الأمن، إلى جانب تعزيز تدريب وتجهيز قوات الأمن الفلسطينية، مؤكدًا على توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية، مرحّبًا بسياسة «دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد».

ودعا البيان إلى دعم «التحالف الطارئ لدعم فلسطين» لتعبئة التمويل العاجل لموازنة السلطة الفلسطينية، مطالبًا إسرائيل بالإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، والعمل على مراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي.

وطالب إسرائيل بإعلان التزام واضح بحل الدولتين ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي وأعمال الضم، مشددًا على أن أي شكل من أشكال الضم يُعدّ خطًّا أحمر للمجتمع الدولي يترتب عليه عواقب جسيمة.

وأوضح أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاندماج الإقليمي الكامل، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام»، مرحّبًا بمساعي إنشاء منظومة أمنية إقليمية وضمان أمن الجميع، وبإحياء المسارين السوري-الإسرائيلي واللبناني-الإسرائيلي.

وختم البيان بدعوة جميع الدول إلى الانضمام إلى هذا الزخم الدولي من أجل ضمان السلام والأمن لجميع شعوب الشرق الأوسط، وتحقيق الاعتراف المتبادل والاندماج الإقليمي الكامل.

وفي السياق أعلنت كندا اعترافها بدولة فلسطين بهدف دعم مسار التعايش السلمي وتمكين حل الدولتين، مع ضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكد رئيس وزراء كندا مارك كارني خلال كلمته بالمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتحقيق حل الدولتين المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أن بلاده ستعمل مع الشركاء الدوليين لبناء مستقبل سلمي ومستقر في المنطقة.

وقال إن مشاركتها في المؤتمر برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا تأتي تأكيدًا على التزام المجتمع الدولي المشترك بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام العادل والدائم مشيرًا إلى أن الأمن لن يتحقق في النهاية إلا من خلال تسوية شاملة قائمة على دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام وأمان.