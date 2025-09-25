العالم اليوم - 6 طرق لكبح الرغبة في تناول المزيد من السكريات

انتم الان تتابعون خبر 6 طرق لكبح الرغبة في تناول المزيد من السكريات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 سبتمبر 2025 06:24 مساءً - أصبح شغف تناول الحلويات شائعًا في مختلف مناطق العالم، ورغم ارتباطه بفوائد صحية، إلا أن الإفراط في تناول السكر يمكن أن يؤثر سلبا على صحة الجسم على المدى الطويل.

وقد قدم خبراء تغذية بعض الأسباب الكامنة وراء الشغف بالحلويات، واقترحوا حلولا لكبح الرغبة في تناول المزيد من السكر، للحفاظ على صحة الجسم.

بدء اليوم بفطور غني بالبروتين

للحد من الرغبة في تناول الحلويات، يُنصح بتناول وجبة فطور غنية بالبروتين مثل طبق البيض، أو الزبادي، أو شطيرة فطور، بدلًا من فطيرة أو حبوب محلاة، وفقًا لما ذكرته مجلة "هيلث".

وأكدت خبيرة التغذية، والأستاذة بجامعة تكساس، أليسون تشيلدريس، أن البروتين يوازن مستويات السكر في الدم ويشعر بالشبع لفترة أطول.

الالتزام بالوجبات

ونصحت تشيلدريس بتجنب تخطي الوجبات وتناولها بانتظام وبشكل متوازن، مشيرة إلى أن تخطي الوجبات قد يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، مما يدفع الجسم إلى البحث عن طاقة سريعة على شكل حلويات أو كربوهيدرات مكررة.

وتوصي الخبيرة نفسها بتناول وجبة أو وجبة خفيفة كل 3 إلى 5 ساعات، مع الحرص على أن تحتوي على البروتين والألياف والدهون الصحية.

التحقق من الأطعمة التي تحتوي على سكريات مضافة

نصحت دانا إيليس هونيس، أخصائية التغذية وأستاذة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، باقتناء الوجبات الخفيفة التي تحتوي على أقل كمية من السكريات المضافة.

وينصح عمومًا بتقليل الأطعمة المعلبة وزيادة الوجبات المحضرة منزليًا باستخدام مكونات طبيعية.

تقليل المشروبات المحلاة

ونصحت الأخصائية هونيس بالابتعاد عن المشروبات المحلاة مثل الكوكاكولا والصودا، واستبدالها بالمياه العادية، أو المشروبات الأخرى مثل القهوة والشاي.

وأوضحت غوسين: "إذا كنت تشرب مشروبات حلوة حتى ولو كانت خالية من السكريات المضافة، فأنت تدرب براعم التذوق لديك على تفضيل الطعام الحلو".

النوم الكافي

تشير الأبحاث إلى أن النوم لفترات كافية يقلل الرغبة في تناول الحلويات.

فقلة النوم يمكن أن تخل بتنظيم السكر في الدم وإنتاج هرمونات الجوع، مما يجعل الأطعمة السكرية أكثر جاذبية، وفقًا لجينا براون، أخصائية التغذية الرياضية من تكساس.

وينصح بالحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم للحفاظ على مستويات الطاقة وكبح رغبة الجسم في السكريات.

تزويد الجسم بالطاقة قبل التمرين

ونصحت براون الرياضيين بتناول كميات كافية من الطعام قبل ممارسة الرياضة.

وأوضحت أن الجسم يشتهي الحلويات عندما لا يتناول الشخص كمية كافية من الطعام.

وقالت: "التغذية السليمة تساعد على استقرار السكر في الدم، وتجدد الجليكوجين، وتقلل الجوع والرغبات الشديدة، خصوصًا أثناء التمرين".