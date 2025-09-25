العالم اليوم - مايكروسوفت تعطل خدمات لوحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر مايكروسوفت تعطل خدمات لوحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 سبتمبر 2025 08:20 مساءً - أعلنت شركة مايكروسوفت، الخميس، أنها عطلت مجموعة من الخدمات لوحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقال براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت، في مدونة مايكروسوفت: "أود أن أبلغكم أن مايكروسوفت أوقفت وعطّلت مجموعة من الخدمات لوحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية".

وأضاف: "مايكروسوفت ليست حكومة ولا دولة. نحن شركة. ومثل أي شركة أخرى، نقرر المنتجات والخدمات التي نقدمها لعملائنا".

وتابع: "كما أعلنا علنا في 15 أغسطس، قررنا مراجعة الادعاءات التي وردت في مقال نشرته صحيفة الغارديان في 6 أغسطس حول وحدة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي. وكما أوضحنا آنذاك، أفاد مقال الغارديان أن "عدة أفراد أكدوا أن الجيش الإسرائيلي يستخدم Azure لتخزين ملفات بيانات المكالمات الهاتفية التي تم الحصول عليها من خلال مراقبة واسعة النطاق أو جماعية للمدنيين في غزة والضفة الغربية".

وكشف: "وبينما لا تزال مراجعتنا جارية، وجدنا أدلة تدعم عناصر تقرير صحيفة الغارديان. تتضمن هذه الأدلة معلومات تتعلق باستهلاك شركة IMOD لسعة تخزين Azure في هولندا، واستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي".

وأكمل: "لذلك، أبلغنا IMOD بقرار مايكروسوفت بإيقاف وتعطيل اشتراكات IMOD وخدماتها المحددة، بما في ذلك استخدامها لخدمات وتقنيات محددة للتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي".

وأكد أن "قرار التعطيل لا يؤثر على العمل المهم الذي تواصل مايكروسوفت القيام به لحماية الأمن الالكتروني لإسرائيل".

وأضاف أن "الشركة لا تقدم التكنولوجيا لتسهيل المراقبة الجماعية للمدنيين".