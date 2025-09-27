العالم اليوم - كيم جونغ أون يدعو إلى "شحذ الدرع والسيف" النوويين

انتم الان تتابعون خبر كيم جونغ أون يدعو إلى "شحذ الدرع والسيف" النوويين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 سبتمبر 2025 10:20 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وجه باستخدام جميع الموارد لدعم البرنامج النووي من أجل "شحذ الدرع والسيف النوويين" لحماية سيادة البلاد وأمنها الوطني.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم التقى بمسؤولين وعلماء كبار في معاهد أبحاث الأسلحة النووية في كوريا الشمالية، أمس الجمعة، وقال إن "الأولوية القصوى" للبلاد هي مواصلة تطوير موقف الرد النووي.

وأضافت الوكالة "قال الرفيق كيم جونغ أون إنه يجب علينا شحذ وتجديد الدرع والسيف النوويين باستمرار لضمان السيادة الوطنية والأمن والمصالح والحق في التنمية بشكل موثوق".

وأشار كيم جونغ أون إلى أن أامتلاك قدرة نووية استراتيجية "ضمانة موثوقة للأمن المستقبلي".

وفي وقت سابق، أعلن كيم جونغ أون، خلال خطابه أمام الدورة الـ13 للجمعية الشعبية العليا الـ14، أن كوريا الديمقراطية استحوذت على سلاح سري جديد، وأحرزت تقدمًا ملحوظًا في البحث والتطوير الدفاعي.

وأكد الزعيم الكوري أن بلاده لن تقايض بأي شيء مقابل رفع العقوبات، مشددا على أنه يستبعد بشكل قاطع إمكانية نزع السلاح النووي، "لأن حيازة الأسلحة النووية منصوص عليها في القانون، والحكومة ملزمة بحماية هذا الحق".

وقال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ إن كوريا الشمالية سعت لعقود من الزمن إلى تنفيذ برنامج للأسلحة النووية، وشملت جهودها عملية سرية لتخصيب اليورانيوم سمحت بإنتاج ما يصل إلى 20 سلاحا نوويا كل عام.