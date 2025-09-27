العالم اليوم - مذكرة توقيف سورية لبشار الأسد قد تعمم عبر الإنتربول

انتم الان تتابعون خبر مذكرة توقيف سورية لبشار الأسد قد تعمم عبر الإنتربول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 سبتمبر 2025 02:05 مساءً - أصدر قاض سوري مذكرة توقيف غيابية ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهم مرتبطة بأحداث درعا 2011.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، السبت، عن قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي، قوله إن "مذكرة التوقيف ضد النظام البائد تشمل اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية".

وأضاف أن القرار القضائي يفتح الباب لتعميم المذكرة عبر الإنتربول، ومتابعة القضية دوليا.

وأشار إلى أن "هذا الإجراء يأتي بناء على دعوى مقدمة من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 نوفمبر 2011".