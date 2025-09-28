العالم اليوم - حماس تؤكد أنها لم تستلم من الوسطاء أي مقترحات جديدة بشأن غزة

انتم الان تتابعون خبر حماس تؤكد أنها لم تستلم من الوسطاء أي مقترحات جديدة بشأن غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 سبتمبر 2025 12:12 مساءً - أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، أنها لم تستلم أي مقترحات جديدة بشأن من قبل الوسطاء، وأكدت استعدادها لدراسة أي مقترح يصلها من الوسطاء "بكل إيجابية ومسؤولية".

وقالت الحركة، في تصريح صحفي اليوم، إن المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الإسرائيلية الفاشلة لقادة الحركة في العاصمة القطرية الدوحة في التاسع من سبتمبر الجاري.

وكانت حماس نفت، أمس السبت، تقريرا نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بشأن استلامها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة.

وكانت هآرتس نقلت عن مصادر، قولها إن حماس وافقت مبدئيا على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية بموجب خطة ترامب.

وأضافت الصحيفة أن الاقتراح تضمن أيضا إنهاء حكم حماس في غزة، وموافقة إسرائيل على عدم ضم القطاع أو تهجير الفلسطينيين المقيمين فيه.

وقال مسؤول من حماس طلب عدم الكشف عن هويته لـ"رويترز"، السبت، إن الحركة لم تُعرض عليها أي خطة.