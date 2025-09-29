نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- قوات الاحتلال تقتحم قرية جنوب طولكرم وتداهم المنازل وتعتقل الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، قرية كفر صور جنوب طولكرم، ونفذت حملة واسعة من المداهمات والاعتقالات طالت عددًا من المواطنين.

وقال رئيس المجلس القروي فواز حمزة، لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية عند الثانية فجرًا وما زالت موجودة حتى الآن، حيث داهمت عشرات المنازل وفتشتها، خصوصًا في منطقة رأس الأسد بالحي الشمالي ووسط القرية، وأخضعت سكانها للاستجواب الميداني، كما حولت منزل نائبة المجلس القروي زهيدة رياحي إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق.

وأضاف حمزة أن قوات الاحتلال داهمت منزله بعد تفجير ثلاثة أبواب رئيسية، وخربت محتوياته، وأبلغته بأنه ممنوع من التحرك حتى الساعة العاشرة صباحًا.

وخلال هذه الحملة، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين، عرف منهم:

ياسر جمعة (إمام مسجد الرحمن)

باسل العلي

أمير حرب

جبريل أحمد جبريل

صابر مدلل

زيد بشارة

أشرف مدلل

وأشار حمزة إلى أنه تم تعليق الدوام المدرسي في القرية لكافة المراحل الدراسية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، على أن يستأنف غدًا الثلاثاء، بسبب استمرار الاعتداءات.

ويأتي هذا الاقتحام في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيميها "طولكرم ونور شمس" لليوم الـ246 على التوالي، وسط حصار خانق ومنع السكان من التنقل، مع تعزيزات عسكرية متواصلة تعرقل الحياة اليومية للمواطنين.