نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إيران تنفذ حكم الإعدام في أحد أهم جواسيس إسرائيل على أراضيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الإيرانية، صباح اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق بهمن تشوبى أصل، الذي وصفته وسائل الإعلام الرسمية بأنه "أحد أهم جواسيس إسرائيل في إيران".

وأكدت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية أن الحكم صدر بعد اتهامات مباشرة بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، ورفض المحكمة العليا الاستئناف المقدم من المتهم، لتؤكد تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه بتهمة "الفساد في الأرض".

تفاصيل الاتهامات



وأوضحت الوكالة أن "تشوبى أصل" تورط في عقد لقاءات سرية مع مسؤولين في الموساد، وشارك في محاولات لاختراق مراكز البيانات الإيرانية، بالإضافة إلى السعي للحصول على قاعدة بيانات المؤسسات الحكومية واستكشاف مسارات استيراد المعدات الإلكترونية الحساسة، الأمر الذي اعتبرته طهران تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.

تصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل



تأتي هذه العملية في ظل استمرار حالة التوتر والصراع بين طهران وتل أبيب، التي خاضت خلال السنوات الماضية ما يُعرف بـ "الحرب في الظل".

وقد تحولت هذه المواجهة إلى حرب مباشرة في يونيو الماضي، بعد أن شنت إسرائيل هجمات عسكرية استهدفت مواقع داخل العمق الإيراني، بمشاركة وحدات خاصة مرتبطة بالموساد.

إعدامات متزايدة ضد المتهمين بالتجسس

وأشارت تقارير حقوقية إلى أن وتيرة الإعدامات في إيران بحق مدانين بالتجسس لصالح إسرائيل قد تصاعدت بشكل ملحوظ هذا العام، حيث نُفذت ما لا يقل عن عشرة أحكام خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتؤكد السلطات الإيرانية أن هذه الإجراءات تمثل رسالة ردع حاسمة في مواجهة محاولات الموساد لاختراق أراضيها ومؤسساتها الحيوية.

وبهذا الإعدام، تؤكد طهران عزمها على مواجهة ما تعتبره مخططات إسرائيلية تستهدف زعزعة أمنها الداخلي، في وقت يتزايد فيه الصراع الإقليمي ويتخذ أشكالًا أكثر علانية وخطورة.