نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة 12 العبرية: نتنياهو يعتذر لقطر عن هجوم الدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت القناة 12 العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصل قبل قليل برئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مقدما اعتذاره عن الضربة الإسرائيلية على الدوحة.

وذكرت القناة أن نتنياهو تحدث عبر الهاتف مع رئيس الوزراء القطري واعتذر عن انتهاك سيادة قطر في ضرب الدوحة، معربا عن أسفه لمقتل ضابط أمن قطري في الهجوم.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع على التفاصيل قوله إن المحادثة جرت خلال الاجتماع الذي يعقد في هذه الأثناء بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وكان نتنياهو قد وصل قبل قليل إلى البيت الأبيض لبحث خطة الرئيس ترامب حول إنهاء الحرب في غزة.

وردا على سؤال الصحفيين حولما إذا كان سيكون هناك صفقة اليوم، أجاب ترامب: "نعم"، مؤكدًا أن المحادثات مع نتنياهو ستتركز على الخطة الأمريكية لإنهاء حرب غزة.

وكان موقع "أكسيوس" قد نقل عن أحد مستشاري ترامب أن الرئيس الأمريكي يعلق آماله على أن يتم الإعلان عن الصفقة بعد اجتماعه مع نتنياهو اليوم الاثنين، موضحا أن اللقاء قد يخلص إلى خيارين اثنين لنتنياهو: "إما قبول الصفقة أو المخاطرة بتصدع عام في علاقته مع ترامب".

يذكر أن إسرائيل كانت قد شنت هجوما غير مسبوق على العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء 9 سبتمر الجاري، مستهدفة اجتماعا للوفد التفاوضي لحركة حماس، لكن عملية الاغتيال فشلت، وقوبل الهجوم بموجة تنديد دولي وعربي واسعة.

وتعد قطر واحدة من الأطراف الرئيسية في جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، رغم أن هذه المساعي واجهت تعقيدات بعد تنفيذ الغارة الإسرائيلية التي استهدفت عناصر من قيادة حماس في الدوحة.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال هذه الخطوات إلى الحفاظ على زخم المفاوضات وضمان استمرار الضغط على جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية.