العالم اليوم - روسيا تعلن "عدم اعترافها" بإعادة فرض العقوبات على إيران

انتم الان تتابعون خبر روسيا تعلن "عدم اعترافها" بإعادة فرض العقوبات على إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 09:24 مساءً - أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، أن روسيا لا تعترف بإعادة فرض العقوبات على إيران، في موقف يعكس استمرار الانقسام الدولي بشأن هذه القضية.

وقال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا إن "موسكو لا تعترف بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستنفذ هذه الإجراءات.

وقال نيبينزيا في مؤتمر صحفي بمناسبة بدء رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي خلال شهر أكتوبر: "سنعيش في واقعين متوازيين، لأن البعض يعتقد أن آلية العودة السريعة للعقوبات قد تم تفعيلها، أما بالنسبة لنا فلم يحدث ذلك".

وكانت الأمم المتحدة أعادت في وقت سابق، فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي من خلال الآلية المعروفة باسم تفعيل الزناد "سناب باك".

وستتسبب العقوبات مرة أخرى في تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، وتوقف صفقات الأسلحة مع طهران، وتعاقب أي تطوير لبرنامج الصواريخ البالستية الإيراني، من بين تدابير أخرى.

والآلية المعروفة باسم "سناب باك"، مضمنة في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية.

وحذرت دول الترويكا الأوروبية، ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، إيران من تصعيد التوترات في أعقاب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بسبب برنامج طهران النووي.

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك: "نحث إيران على الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها بالضمانات الملزمة قانونا".