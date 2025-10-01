نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بالصور البيت الأبيض ينشر لقطات من اعتذار نتنياهو لقطر بحضور ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - البيت الأبيض ينشر لقطات من اعتذار نتنياهو لقطر بحضور ترامب

نشر البيت الأبيض لقطات تُظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يُعبّر عن “الندم العميق” لقطر على عملية عسكرية استهدفت العاصمة الدوحة، وذلك خلال مكالمة ثلاثية ضمّت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تفاصيل الاعتراض والاعتذار

وفقًا للبيت الأبيض، أبلغ نتنياهو نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه نادم على الضربة الجوية التي وقعت في 9 سبتمبر، والتي اعتُبرت انتهاكًا لسيادة قطر، مؤكدًا أن مثل هذا الهجوم لن يتكرر.

كما عبّر عن أسفه لقتله عنصر أمني قطري غافل في تلك الضربة، ووعد بأن إسرائيل ستلتزم بعدم اتخاذ خطوات مماثلة مستقبلًا.

أثناء الاعتذار

سياق المكالمة الثلاثية

المكالمة جرت أثناء زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض، حيث اجتمع مع ترامب لبحث خطة أمريكية مؤلفة من 21 بندًا لإنهاء الصراع في غزة، وعقدت بنفس المناسبة مكالمة ضمت القطريين أيضًا.

وفقًا لتقارير، فإن نشر هذه اللقطات يهدف إلى إشراك الدبلوماسية العلنية، وتعزيز الشفافية في العلاقات الدولية، خاصة في خضم التوترات المحيطة بعملية غزة والصراع الإقليمي.

ردود الفعل الداخلية والإسرائيلية

داخل إسرائيل، أثار الاعتذار موجة من الانتقادات من أحزاب اليمين المتشدد، حيث وصف بعضهم الاعتذار بأنه ضعف أو تنازل لم يكن ضروريًا.

في المقابل، دافع البعض عن الخطوة باعتبارها ضرورية للحفاظ على العلاقات الدبلوماسية وتخفيف التوتر مع دولة قطر التي تلعب دورًا وساطة في ملف غزة.

دلالات الاعتذار

يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها إقرارًا رسميًا من إسرائيل بانتهاك سيادة دولة عربية، وتحوّلًا دبلوماسيًا مهمًا في السلوك السياسي الإسرائيلي.

كما قد تُستخدم هذه اللقطات لتعزيز موقف الإدارة الأمريكية ووساطتها في مفاوضات غزة، ولإرسال رسالة لمحاور متعددة في المنطقة بأن التصعيد العسكري لا يمكن أن يستمر دون مساءلة.