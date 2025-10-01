العالم اليوم - بن غفير: اتفاق غزة خطير ومليء بالثغرات

ووفقا للإذاعة، فقد قال بن غفير خلال جلسة الحكومة: "الاتفاق الوشيك خطير على أمن إسرائيل، مليء بالثغرات ولا يحقق أهداف الحرب التي حددناها. جميعنا متأثرون بعودة الرهائن لكن الثمن هنا غير معقول".

كان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد انتقد في وقت سابق، الثلاثاء، خطة السلام في غزة التي أعلنها ترامب وأيدها نتنياهو.

وفي منشور على إكس، وصف سموتريتش الخطة بأنها "فشل دبلوماسي مدوّ وإغفال.. عن كل دروس هجوم 7 أكتوبر" الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

وأضاف: "في تقديري، سينتهي الأمر أيضا بالدموع. سيُجبر أطفالنا على القتال في غزة مرة أخرى".

كان نتنياهو قد قال، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي، سيبقى في معظم أنحاء غزة، بعدما أعطى موافقته على خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتابع نتنياهو على تليغرام: "سنستعيد جميع رهائننا، أحياء وبصحة جيدة، بينما سيبقى (الجيش الإسرائيلي) في معظم أنحاء قطاع غزة".

وأضاف أنه لم يوافق على قيام دولة فلسطينية خلال محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مضيفا: "أوضحنا وضوحا تاما أننا نعارض دولة فلسطينية بشدّة".

وأشاد نتنياهو بخطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة، وذلك في بيان مصور من واشنطن.

وقال نتنياهو في فيديو نشره على صفحته في "إكس": "لقد كانت زيارة تاريخية. بدلا من أن تعزلنا حماس، قلبنا الأمور، ونجحنا في عزلها".