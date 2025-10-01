العالم اليوم - المرصد: الأسد "تعرض للتسميم" في موسكو

انتم الان تتابعون خبر المرصد: الأسد "تعرض للتسميم" في موسكو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 09:24 مساءً - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن الرئيس السوري السابق تعرض لمحاولة "تسميم" في موسكو.

ونقل المرصد عن "مصدر خاص"، أن الأسد تعرض لحالة تسمم، وأن "الجهة التي نفذت العملية تريد إحراج الحكومة الروسية وإتهامها بتصفيته".

وأشار المصدر إلى أن الرئيس السوري السابق خرج صباح الإثنين من مستشفى في ضواحي موسكو، وأن حالته الصحية الآن مستقرة.

وأكد أنه لم يسمح بزيارة الأسد خلال فترة علاجه في المستشفى إلا لأخيه ماهر، والأمين العام لشؤون رئاسة الجمهورية السابق منصور عزام.

ويقيم الأسد في موسكو منذ أشهر، إذ فر إلى العاصمة الروسية في أعقاب إطاحته من حكم سوريا في ديسمبر من العام الماضي.