نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتمنى ألا ألتقط كوفيد.. ترامب يمازح وزير الصحة بعد أن عطس خلفه أثناء خطاب ألقاه في البيت الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مازحا عن أمله في عدم إصابته بفيروس "كوفيد-19"، بعدما عطس وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي جونيور خلفه أثناء خطاب ألقاه في البيت الأبيض.

وكان ترامب يتحدث عن الإجراءات الجديدة التي تتخذها إدارته لخفض أسعار الأدوية في السوق الاستهلاكية، حين عطس كينيدي الابن بصوت عالٍ خلفه مباشرة. وقال ترامب مبتسما له: "فليرحمك الله يا بوبي". ثم توقف لحظة وأضاف: "آمل ألا أكون قد التقطت فيروس كوفيد الآن".

بعد ذلك، خاطب الرئيس الأمريكي، المدير التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا، الذي كان يقف إلى جانبه قائلا: "لديكم دواء باكسلوفيد (Paxlovid) المضاد لكوفيد – أليس كذلك؟ أعطني باكسلوفيد فورا". ثم استأنف ترامب الرد على أسئلة الصحفيين