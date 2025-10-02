نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين: سنرد بشكل ساحق على أي تهديدات لبلدنا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته خلال خلال جلسة الحوار في منتدى "فالداي" الدولي، إن رد روسيا على عسكرة أوروبا سيكون مقنعا للغاية.

وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نحن لم نبادر قط إلى مواجهة عسكرية، إنها غير منطقية وغير ضرورية وعبثية بكل بساطة، كما أنها تلهينا عن المشاكل والتحديات الحقيقية".

وأوضح بوتين أن الغرب أثبت عدم رغبته في التخلي عن هيمنته واستسلم لإغراءات القوة المطلقة، مشيرا إلى إعلان روسيا مرتين استعدادها للانضمام إلى الناتو وتم رفضها في المرتين.

وأكد بوتين أن "جميع محاولات إملاء أفعال الدول الأخرى باءت بالفشل، كما أنه لم ولن توجد قوة في العالم تملي على الجميع ما يجب فعله".

كما قال: "دول غربية تحاول فرض هيمنتها المطلقة وأي قرار أحادي في العالم لا يراعي مصلحة الآخرين غير ممكن".

وأشار بوتين إلى أن المزاعم التي يرددها السياسيون الأوروبيون حول احتمال نشوب حرب مع روسيا هي "هراء".

ويعد منتدى "فالداي" من أبرز المنصات التي يستخدمها الكرملين لعرض رؤيته الجيوسياسية، وينظر إلى مشاركة بوتين فيه سنويا فرصة للوقوف على معالم سياسة روسيا الخارجية وأولوياتها على الساحة الدولية