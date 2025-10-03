العالم اليوم - تركيا تسجّل ارتفاعا طفيفا بالتضخّم للمرة الأولى منذ 16 شهرا

انتم الان تتابعون خبر تركيا تسجّل ارتفاعا طفيفا بالتضخّم للمرة الأولى منذ 16 شهرا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 أكتوبر 2025 02:04 مساءً - سجّلت معدلات التضخم في تركيا ارتفاعا طفيفا في سبتمبر لتصل إلى 33.29% على أساس سنوي، مقارنة بـ32.95% في أغسطس، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام، بحسب أرقام رسمية صادرة الجمعة.

ويُعد هذا الارتفاع الطفيف هو الأول، بعد 16 شهرا متواصلا من التراجع.

وبحسب معهد الإحصاء التركي (تويك)، ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 3.23 بالمئة في سبتمبر، مع زيادة ملحوظة بلغت 8.6 بالمئة في أسعار المواد الغذائية و7.85 بالمئة في تكاليف السكن.

وعلى مدى الأشهر الـ12 الأخيرة، ارتفعت أسعار الغذاء 36 بالمئة والسكن 51 بالمئة والتعليم 66 بالمئة.

وقال تيم آش المتخصص في أسواق الدول الناشئة في لندن، إن "الأسعار المعروضة، والأسعار الأساسية، وأسعار الإنتاج جميعها دون التوقعات في سبتمبر"، معتبرا أن السبب يعود إلى "الخفض المبكر والجذري"، على حد وصفه، لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي التركي.

وكان المركزي خفّض سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر من 43 بالمئة إلى 40.5 بالمئة، بعد خفض بمقدار ثلاث نقاط في يوليو.

من جهته، اعتبر جيسون توفي، المحلل لدى "كابيتال إيكونوميكس" في لندن، أن ارتفاع التضخم "قد يدفع المركزي التركي إلى مزيد من الحذر"، لكنه توقع رغم ذلك خفضا جديدا للفائدة قبل نهاية العام.