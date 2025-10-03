نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليبرمان: التهديد الإيراني مستمر والحكومة الإسرائيلية فقدت الثقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، إن من يظن أن المواجهة مع إيران قد انتهت فهو "مخطئ ومضلل".

وأوضح ليبرمان أن "الإيرانيين يعملون بجد لتعزيز دفاعاتهم وقدراتهم العسكرية يوما بعد يوم"، مشيرا إلى أن "العمل في المواقع النووية قد استؤنف بالفعل. وأضاف أن إعادة الدول الكبرى تفعيل آلية "سناب باك" الخاصة بفرض العقوبات على النظام الإيراني لم تأت من فراغ.

وأكد أن "الإيرانيين يحاولون هذه المرة مفاجأتنا"، محذرا من الاستهانة بخطورة الوضع القائم.

ووجه ليبرمان رسالة مباشرة إلى مواطني إسرائيل قائلا: "احتفلوا بعيد العرش واقضوا أوقاتا سعيدة مع عائلاتكم وأصدقائكم، ولكن كونوا حذرين وابقوا بالقرب من المناطق المحمية".

وشدد على أنه "لا يمكن الوثوق بهذه الحكومة"، مضيفا: "إلى أن نتمكن من إصلاح ما أفسدته، ليس أمامنا سوى الاعتماد على جيش الدفاع الإسرائيلي وعلى أنفسنا