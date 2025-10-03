نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتقال مواطن روسي في سنغافورة بتهمة انتهاك القوانين الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السفارة الروسية في سنغافورة على "تلغرام" أنه تم اعتقال مواطن روسي في سنغافورة بتهمة انتهاك القانون الأمريكي، وقد يسلم إلى الولايات المتحدة.

وجاء في بيان السفارة: "بناء على معلومات تلقتها السفارة، اعتقلت شرطة سنغافورة في 3 أكتوبر مواطنا روسيا بتهمة انتهاك قوانين الجرائم الإلكترونية الأمريكية بهدف تسليمه إلى الولايات المتحدة".

وأشارت إلى أن الدبلوماسيين أرسلوا طلبا إلى الشرطة وحصلوا على تأكيد باعتقال المواطن الروسي.

وأضافت السفارة: "نحن على اتصال مع المرافقين له، والذين تم تزويدهم بأرقام المحامين المحليين لتقديم المساعدة القانونية