نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "من الهاتـــف" فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 أونلاين بالرقم الوطني للمغتربين عبر تطبيق بنكك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق البنك المركزي الوطني رابط استمارة فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 أونلاين للمغتربين بالرقم الوطني عبر تطبيق بنكك أو من خلال زيارة الموقع الرسمي، ففي إطار تطوير منظومة الخدمات المصرفية بالاستغناء عن المعاملات الورقية والاعتماد على الأنظمة الرقمية تم إتاحة إنشاء حساب إلكتروني، حيث تتيح هذه الخدمة للمستخدمين ارسال الحوالات المالية والإطلاع على الأرصدة البنكية بشكل آمن وفعال دون الحاجة للذهاب إلى مقر الفرع نهائيًا مما يحد من نسبة الازدحام والتكدس أمام المصارف، ويعد بنك الخرطوم واحد من أهم وأشهر المصارف الموجودة داخل السودان خاصة بهذه الفترة فقد سهل على العملاء الكثير من الإجراءات ووفر الوقت والجهد عليهم.

فتح حساب في بنك الخرطوم

يتاح الآن فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 أونلاين للمغتربين دون زيارة الفرع نهائيًا عن طريق تحميل تطبيق بنكك الإلكتروني، حيث سهلت هذه الخدمة على العملاء سواء كانوا مقيمين داخل أو خارج السودان الكثير من الوقت، فقد أصبح العميل قادرًا على إنشاء حسابه المصرفي عبر الهاتف، وفيما يلي إليك خطوات القيام بذلك:

تحميل تطبيق بنكك من خلال المتجر الإلكتروني الخاص بنظام الهاتف.

فتح التطبيق واختيار أيقونة فتح حساب أو إنشاء حساب جديد.

إضافة البيانات المطلوبة كاملة والمتمثلة في (الاسم، رقم الهوية، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني).

رفع المستندات والملفات المطلوبة والمتمثلة في (صورة الهوية الوطنية وصورة جواز السفر).

الضغط على خيار تأكيد الحساب بإدخال رمز التحقق.

تسجيل كلمة مرور قوية ثم الضغط على تسجيل.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 أونلاين

جاءت خطوات إنشاء حساب في بنك الخرطوم الوطني عبر الموقع الرسمي على النحو التالي:

الذهاب إلى موقع بنك الخرطوم الوطني.

اختيار نوع الحساب المراد فتحه توفير أو جاري.

تعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية.

رفع الوثائق المطلوبة كاملة.

مراجعة المعلومات المدخلة والموافقة على جميع الشروط والأحكام التي تخضع الخدمة لها.

الضغط على خانة ارسال الطلب وبعد فحصه سيتم ارسال رقم الحساب الجديد.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

هناك بعض الشروط التي ينبغي توافرها في العميل حتى يستطيع الاستفادة من هذه الخدمة، وفيما يلي إليك التفصيل: