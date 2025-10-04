نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار ودعم المدنيين في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غوتيريش يشيد بمبادرة ترامب لتحقيق السلام في غزة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحقيق سلام مستدام في غزة والمنطقة.

وأعرب غوتيريش عن تقديره للدور البارز الذي قامت به الدول العربية والإسلامية في دعم الجهود الرامية للوصول إلى هذا الهدف، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق وتنفيذه بشكل كامل.

دعوة أممية لتخفيف المعاناة وتحقيق حل الدولتين

أكد غوتيريش أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة هي تخفيف المعاناة الإنسانية الهائلة الناتجة عن الصراع، مجددًا دعوته إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.

غزة



كما شدد على أهمية الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، معربًا عن أمله في أن تهيئ هذه الخطوة الظروف المناسبة لتحقيق حل الدولتين وضمان مستقبل أكثر استقرارًا لشعبي فلسطين وإسرائيل.

الأمم المتحدة جاهزة لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية

قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر إن مبادرة الرئيس ترامب تتيح فرصًا جديدة أمام العاملين في المجال الإنساني لتوصيل الإغاثة إلى المحتاجين بشكل أوسع، ولإعادة الرهائن إلى ديارهم.

وأكد استعداد فرق الأمم المتحدة للعمل بشكل فوري وعملي على الأرض، استنادًا إلى مبادئ الحياد والإنسانية، لاغتنام هذه اللحظة التاريخية من أجل إحلال السلام.

غزة

استعدادات أممية مكثفة للعمل الميداني

أوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن فرق المنظمة الأممية تمتلك القدرات اللوجستية والخبرات اللازمة للعمل بسرعة وفاعلية، كما فعلت في فترات وقف إطلاق النار السابقة.

وجدد التأكيد على ضرورة وقف جميع الهجمات واستعادة النظام العام، إضافة إلى تسهيل الوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة. كما دعا إلى رفع القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية وتمكين القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية الدولية من أداء دورها.

اليونيسف تحذر من خطر المجاعة والنزوح في غزة

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لمنع تفاقم المجاعة وتوفير المأوى للأطفال والأسر مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة ريكاردو بيريس خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن غزة تشهد نزوحًا جماعيًا هائلًا من شمال القطاع إلى منطقة المواصي المكتظة بالسكان، حيث الظروف الإنسانية صعبة للغاية ولا يمكنها استيعاب هذا العدد الكبير من النازحين.