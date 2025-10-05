نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فئة 1 دولار.. حقيقة إصدار عملة أمريكية بصورة دونالد ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تدرس إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 1 دولار تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية المقررة في عام 2026.

وأكد براندون بيتش، أمين عام وزارة الخزانة، في منشور عبر منصة "إكس"، أن هذا المشروع "ليس شائعة"، موضحًا أن المسودة الأولية للعملة حقيقية، وسيتم الإعلان عنها رسميًا فور انتهاء أزمة إغلاق الحكومة الأمريكية.

تفاصيل التصميم المقترح للعملة الجديدة

تُظهر المسودة الأولية على الوجه الأمامي للعملة صورة جانبية لترامب، مصحوبة بكلمات Liberty وIn God We Trust، إلى جانب التاريخين 1776 و2026.

أما الوجه الخلفي فيحمل تصميمًا يجسّد ترامب رافعًا قبضته عقب محاولة اغتياله في ولاية بنسلفانيا، مع العبارة الشهيرة FIGHT FIGHT FIGHT وخلفه العلم الأمريكي.

الخزانة: التصميم يعكس قوة الأمة الأمريكية

قالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية لمجلة "بوليتيكو" إن العملة الجديدة تمثل "الروح الدائمة للأمة الأمريكية"، مؤكدة أن التصميم النهائي لم يُعتمد بعد، لكنه يجسد "قوة وازدهار الولايات المتحدة تحت القيادة التاريخية للرئيس دونالد ترامب".

خلفية قانونية وجدلية

وأقر الكونجرس الأمريكي في عام 2020، بتأييد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قانونًا يمنح وزير الخزانة صلاحية إصدار عملات من فئة الدولار خلال عام 2026، على أن تعكس رمزية الذكرى 250 للاستقلال الأمريكي.

لكن المشروع أثار جدلًا قانونيًا، إذ يمنع القانون الأمريكي وضع صورة أي رئيس على قيد الحياة أو خلال سنتين من وفاته على العملات الرسمية. ومع ذلك، يرى معدّو المسودة أن التصميم المقترح لا يخالف القانون، لأن صورة ترامب ليست "صورة رأس وكتفين" كما يحدد النص القانوني.

سوابق تاريخية نادرة

ووفق شبكة CNN، كانت آخر مرة يظهر فيها رئيس أمريكي على قيد الحياة على عملة تذكارية في عام 1926، عندما وُضعت صورة الرئيس الأسبق كالفن كوليدج على عملة فضية بمناسبة مرور 150 عامًا على الاستقلال.

وغالبًا ما تصدر وزارة الخزانة الأمريكية عملات تذكارية خاصة لهواة الجمع في المناسبات الكبرى، مثل عملة النصف دولار لعام 1982 احتفالًا بمرور 250 عامًا على ميلاد جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة.