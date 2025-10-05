العالم اليوم - مونديال الشباب.. فرص مصر بالتأهل "1 بالمئة" وهذا السيناريو

انتم الان تتابعون خبر مونديال الشباب.. فرص مصر بالتأهل "1 بالمئة" وهذا السيناريو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 أكتوبر 2025 11:20 صباحاً - أصبح المنتخب المصري في مأزق شديد، في بطولة كأس العالم للشباب المقامة في تشيلي، بعد جولة مباريات السبت.

ويحتاج المنتخب المصري لمعجزة، كي يتأهل لدور الـ16، من بين أفضل منتخبات صاحبة مركز ثالث في المجموعة، بعد تجمد رصيد "الفراعنة" عند 3 نقاط.

هكذا يتأهل المنتخب المصري لدور الـ16:

هزيمة منتخب نيجيريا أمام كولومبيا بنتيجة 3-0 أو أكثر.

عدم فوز السعودية على النرويج.

خسارة فرنسا أمام كاليدونيا الجديدة.

ويعتبر الخبراء أن نسبة تحقق هذه الأمور الثلاثة "شبه مستحيل"، خاصة خسارة فرنسا أمام كاليدونيا الجديدة، وهو منتخب متواضع جدا، تكبد الخسارة بنتيجة 9-1 أمام الولايات المتحدة.