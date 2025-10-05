العالم اليوم - قرقاش: يجب إنهاء معاناة غزة والبحث عن سلام دائم

انتم الان تتابعون خبر قرقاش: يجب إنهاء معاناة غزة والبحث عن سلام دائم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 أكتوبر 2025 11:20 صباحاً - قال أنور قرقاش مستشار رئيس دولة الإمارات للشؤون الدبلوماسية إن أنظار العالم تتجه نحو غزة في ظل المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب وتبادل الرهائن، مؤكداً ضرورة وضع حد لمعاناة المدنيين وفتح أفق لسلامٍ دائم في المنطقة.

وأوضح قرقاش في تغريدة على منصة إكس: "كل الأنظار تتجه اليوم إلى غزة، إلى إنهاء معاناة أهلها وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، والبحث عن أفقٍ لسلامٍ دائم يجنب المنطقة وشعوبها دوامة الحروب المدمّرة".

وأكد أن الإمارات، "كعهدها، ستضطلع بدورها السياسي والإنساني الفاعل والمسؤول في هذه المرحلة الدقيقة، دعماً لاستقرار المنطقة وأمنها".

وتأتي تصريحات قرقاش في وقت تتكثف فيه المشاورات الإقليمية والدولية للوصول إلى اتفاق شامل يضع حداً للحرب المستمرة منذ أشهر، وسط جهود عربية متواصلة لإعادة إطلاق مسار السلام.