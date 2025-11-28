أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يعلن أولويات الحكومة: تحسين جودة حياة المواطنين ودعم القدرة الاقتصادية للأسرة المصرية

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها خلال الفترة المقبلة العمل على تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز القدرة الاقتصادية للأسرة المصرية، باعتبارهما محورَي التنمية الشاملة والاستقرار المجتمعي.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تنفذ حزمة واسعة من البرامج الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والنقل، والإسكان. وأشار إلى أن الحكومة تعمل كذلك على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمار بما ينعكس مباشرة على دخل الأسرة المصرية.

كما شدد مدبولي على أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا في مبادرات تحسين مستوى المعيشة، وتطوير شبكات الحماية الاجتماعية، وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية، مؤكدًا التزام الحكومة بالعمل المستمر لتوفير بيئة معيشية أفضل لكل مواطن.