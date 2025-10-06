نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏وسائل إعلام سورية: القوات الإسرائيلية تلقي قنابل دخانية على المزارعين في ريف القنيطرة الشمالي وتُجبر الأهالي على مغادرة أراضيهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وسائل إعلام سورية، بأن القوات الإسرائيلية تلقي قنابل دخانية على المزارعين في حرش جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي وتُجبر الأهالي على مغادرة أراضيهم.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".