عاجل - إسرائيل وحماس وافقتا على المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الخميس، عبر منصته "تروث سوشال"، أن إسرائيل وحركة حماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، واصفًا الحدث بأنه "يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي ولإسرائيل والولايات المتحدة".

وأكد ترامب في منشوره أنه "يشرفني أن أعلن أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام"، موضحًا أن المرحلة الأولى تتضمن الإفراج عن جميع الأسرى قريبًا جدًا وسحب القوات الإسرائيلية إلى خط متفق عليه، باعتبارها خطوات أولى نحو سلام "قوي ودائم ومستدام".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن إدارته ستتعامل مع جميع الأطراف بشكل عادل، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبته كل من قطر ومصر وتركيا في التوصل إلى الاتفاق، قائلًا: "كل التقدير لصانعي السلام الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق".

تفاصيل من داخل البيت الأبيض

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن الإعلان جاء بعد أن تلقى ترامب مذكرة من وزير الخارجية ماركو روبيو خلال اجتماع في البيت الأبيض مساء الأربعاء، تضمنت إشعارًا بأن التوصل إلى الاتفاق بات "قريبًا جدًا"، وطُلب منه الموافقة على نشر إعلان رسمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهرت صورة التقطها مصوّر وكالة الأنباء الفرنسية ترامب وهو يمسك بالمذكرة بخط اليد التي كتب فيها: "نحتاج إلى موافقتك على منشور لوسائل التواصل الاجتماعي قريبًا حتى تتمكن من الإعلان عن الاتفاق أولًا".

وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع لم يكن مخصصًا لمناقشة ملف الحرب في غزة، إلا أن روبيو انضم إليه بشكل مفاجئ لتسليم المذكرة التي مهدت للإعلان الرسمي عن الاتفاق.

ترامب: "قد أزور الشرق الأوسط قريبًا"

وفي تصريحات سابقة مساء الأربعاء، قال ترامب إنه قد يتوجه إلى الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع الجاري لمتابعة تنفيذ الاتفاق، موضحًا أن "المفاوضات تسير بشكل جيد جدًا".

وأضاف: "قد أتوجه إلى هناك في نهاية الأسبوع، ربما الأحد، سنرى، لكن هناك فرصة كبيرة جدًا. لدينا مفاوضون رائعون في فريقنا، وللأسف، مفاوضون جيدون أيضًا في الجانب الآخر، لكني أعتقد أن هذا سيحدث قريبًا جدًا".

وأوضح ترامب أنه أجرى مكالمات هاتفية مع مسؤولين في الشرق الأوسط، بمشاركة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر، اللذين يتواجدان حاليًا في مصر لمتابعة تفاصيل الاتفاق.

