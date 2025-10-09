نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يعلن توقيع المرحلة الأولى من خطة السلام بين إسرائيل وحماس: بداية نهاية حرب غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترامب يعلن توقيع المرحلة الأولى من خطة السلام بين إسرائيل وحماس: بداية نهاية حرب غزة

ترامب يعلن توقيع المرحلة الأولى من خطة السلام بين إسرائيل وحماس: بداية نهاية حرب غزة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، عن توقيع المرحلة الأولى من خطته للسلام بين إسرائيل وحركة حماس، في خطوة وصفها بأنها "تاريخية" وتمهد الطريق نحو إنهاء الحرب على غزة وبدء مرحلة جديدة من الاستقرار في المنطقة.

وقال ترامب في بيان رسمي عبر حسابه على منصة “إكس”، إنه فخور جدًا بالإعلان عن توقيع المرحلة الأولى من خطة السلام، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يمثل نقطة تحول حقيقية بعد شهور من المفاوضات المكثفة التي قادتها الولايات المتحدة بالتعاون مع مصر وقطر والأمم المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الاتفاق يتضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وانسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري، إلى جانب بدء ترتيبات لتبادل الأسرى بين الجانبين.

وأكد ترامب أن المرحلة الثانية من الخطة ستتضمن إطلاق عملية إعادة إعمار غزة بإشراف دولي، وبدء حوار سياسي برعاية واشنطن لتحقيق تسوية دائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

من جانبها، رحبت عدة عواصم عربية ودولية بالاتفاق، معتبرة أنه يمثل فرصة حقيقية لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة ووقف دوامة العنف، في حين عبرت الأمم المتحدة عن دعمها الكامل للجهود الأمريكية والمصرية لضمان تنفيذ بنود الاتفاق على الأرض.

ويُعد هذا التطور أول اختراق حقيقي في مسار التهدئة منذ اندلاع الحرب على غزة، ما يعكس وفق مراقبين تحولًا مهمًا في موازين المفاوضات بعد أسابيع من الجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادها ترامب شخصيًا ضمن ما يُعرف بـ "خطة غزة للسلام".