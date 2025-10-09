نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بعد أشهر من المفاوضات.. ترامب يعلن توقيع المرحلة الأولى من اتفاق غزة: وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي تدريجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، أن إسرائيل وحركة حماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحتها واشنطن بهدف إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته الرسمية "تروث سوشيال"، إنه فخور جدًا بالإعلان عن موافقة الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على المرحلة الأولى من خطة السلام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو تحقيق سلام شامل ودائم في المنطقة.

تفاصيل الاتفاق بشأن وقف اطلاق النار

وأوضح الرئيس الأمريكي أن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا جدًا، إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خط متفق عليه، باعتبارهما خطوتين أساسيتين نحو تحقيق ما وصفه بـ "سلام قوي ودائم ومستدام".

وأكد ترامب أن الخطة الأمريكية الجديدة تضمن التعامل العادل مع جميع الأطراف المشاركة في الصراع، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يمثل "إنجازًا تاريخيًا للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المجاورة، وللولايات المتحدة الأمريكية".

شكر للدول الوسيطة

ووجّه الرئيس الأمريكي الشكر إلى الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين شاركوا بفاعلية في التوصل إلى هذا الاتفاق، قائلًا: "كل التقدير لصانعي السلام الذين ساهموا في تحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق."

وأشار ترامب إلى أن الجهود الدبلوماسية التي بُذلت خلال الأسابيع الماضية كانت حاسمة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، موضحًا أن الخطة الأمريكية جاءت نتاج مشاورات مكثفة مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في قطاع غزة.