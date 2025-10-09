نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انفراجة كبرى في ملف غزة.. ترامب يؤكد نجاح المرحلة الأولى من خطته للسلام ويشيد بدور مصر وقطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رسالة له عبر حسابه على منصة (Truth)، يسعدني أن أعلن أن إسرائيل وحماس قد وقّعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام.

وأضاف: هذا يعني إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا جدًا، وسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ودائم. ستُعامل جميع الأطراف بإنصاف! هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة الأمريكية، ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا، الذين عملوا معنا لإتمام هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. طوبى لصانعي السلام!.

حماس تعلن التوصل لاتفاق ينهي الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال

أعلنت حركة (حماس) التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

قالت حركة حماس في بيان لها، إن ذلك تم بعد مفاوضات مسؤولة وجادّة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس ترامب في شرم الشيخ، بهدف الوصول إلى وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزّة؛

واعربت حماس عن تقديرها عاليًا جهود الوسطاء في قطر ومصر وتركيا، كما ثمنت جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعية إلى وقف الحرب نهائيًا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزّة.

دعت حماس الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً، وعدم السماح لها بالتنصّل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه.