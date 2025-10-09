نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترحيب عالمي واسع باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. إشادات بجهود مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت عواصم العالم موجة ترحيب واسعة عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، معتبرةً أنه خطوة محورية نحو إنهاء دوامة العنف وإرساء الاستقرار في الشرق الأوسط، بعد أكثر من عامين من الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف وألحقت دمارًا هائلًا بقطاع غزة.

وأشاد القادة الدوليون بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادتها مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، داعين جميع الأطراف إلى تنفيذه بشكل فوري وشامل لضمان حماية المدنيين وإطلاق مسار سياسي دائم نحو السلام.

تصريحات دولية داعمة للاتفاق

في كندا، قال رئيس الوزراء مارك كارني: "تهانينا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قيادته الحكيمة، وشكرًا لمصر وقطر وتركيا على عملهم الدؤوب لدعم المفاوضات التي أنهت معاناة المدنيين".

وفي الهند، أعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن أمله في أن يسهم الاتفاق في إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة، مما يخفف معاناتهم ويمهد الطريق لسلام دائم.

أما في باكستان، فأكد رئيس الوزراء شهباز شريف أن "الإعلان عن اتفاق يُنهي الإبادة الجماعية في غزة يُمثل فرصة تاريخية لضمان سلام دائم في الشرق الأوسط".

وفي أستراليا، أصدر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز ووزيرة الخارجية بيني وونج بيانًا مشتركًا قالا فيه: "بعد أكثر من عامين من الصراع والخسائر الفادحة في الأرواح، يُمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو السلام. ندعو جميع الأطراف إلى احترام بنوده دون تأخير".

ومن نيوزيلندا، وصف رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون الإعلان بأنه "لحظة فاصلة في صراع أودى بحياة الكثيرين"، مؤكدًا أن بلاده تأمل أن يفتح الاتفاق الباب أمام حل دائم للأزمة.

وفي الأرجنتين، هنأ الرئيس خافيير ميلي نظيره الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي ومساهمة استثنائية في دعم السلام الدولي".

إشادة بجهود مصر وقطر وتركيا

كما رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالاتفاق، مشيدًا بجهود مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة في إنجاح المفاوضات. وقال في بيان رسمي: "أرحب بخبر التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة؛ يجب الآن تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل ودون تأخير، مع الرفع الفوري للقيود على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".

وأضاف ستارمر أن هذه الخطوة تمثل "لحظة ارتياح عميقة" للرهائن وعائلاتهم ولسكان غزة المدنيين، داعيًا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم وبناء أسس سلام دائم وعادل في المنطقة.

ويأتي هذا الاتفاق ضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة، والتي تشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار وتبادلًا للأسرى وانسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية، في خطوة وصفتها الأوساط السياسية بأنها بداية حقيقية لمسار سياسي جديد يعيد رسم ملامح الشرق الأوسط.