عاجل- مصر تكثف جهودها لدخول الجرافات إلى غزة لضمان وصول المساعدات الإنسانية

أحمد جودة - القاهرة - كشفت قناة القاهرة الإخبارية، صباح اليوم الخميس، أن مصر تكثف اتصالاتها وجهودها الميدانية من أجل السماح بدخول الجرافات والمعدات الهندسية إلى قطاع غزة، بهدف تهيئة الطرق المدمرة وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى مختلف المناطق داخل القطاع، خاصة بعد الدمار الواسع الذي خلفته الحرب.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن التحركات المصرية تأتي في إطار خطة إنسانية عاجلة تهدف إلى إعادة فتح الممرات الآمنة وتسهيل عمليات الإغاثة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية. وتعمل القاهرة على تكثيف ضغوطها السياسية والدبلوماسية لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون أي عوائق أو عراقيل إسرائيلية.

التحركات المصرية الميدانية لضمان وصول المساعدات

وأوضح المراسل أن مصر تسعى إلى إدخال الجرافات والمعدات الثقيلة عبر معبر رفح ضمن خطة شاملة لإزالة الركام وفتح الطرق المؤدية إلى المناطق الشمالية والوسطى من القطاع، ما يُسهم في وصول قوافل الإغاثة إلى المدنيين الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة.

وتعمل الفرق الهندسية المصرية على تجهيز قوافل المعدات منذ عدة أيام، في انتظار الحصول على الموافقات النهائية من الأطراف المعنية، وسط مفاوضات مكثفة بين القاهرة وتل أبيب لتمكين دخول هذه الآليات بأسرع وقت ممكن.

التنسيق الدولي ودور مصر في الملف الإنساني

تأتي هذه الجهود في وقت تشهد فيه المنطقة حراكًا دوليًا واسعًا بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، حيث تسعى القاهرة إلى تحويل الهدنة إلى فرصة حقيقية لإطلاق عملية إنسانية وإعادة إعمار شاملة.

وتلعب مصر دورًا محوريًا في تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لإغاثة سكان غزة، إلى جانب دورها التقليدي كـ وسيط رئيسي في المفاوضات بين الأطراف المتنازعة.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن القاهرة تضع الملف الإنساني في صدارة أولوياتها، وتواصل اتصالاتها مع الولايات المتحدة وقطر والأمم المتحدة لتأمين عبور القوافل والمعدات اللازمة.

دعم مصري متواصل لقطاع غزة

تأتي التحركات الحالية امتدادًا للدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني خلال الأزمات؛ فمنذ بداية الحرب الأخيرة، أرسلت القاهرة مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع، فضلًا عن فتح المستشفيات الميدانية في شمال سيناء لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة.

وأكدت مصادر بالقاهرة أن إدخال الجرافات والمعدات الهندسية المصرية يمثل الخطوة الأولى في خطة إعادة الإعمار العاجلة، التي تستهدف إعادة تأهيل البنية التحتية وتهيئة الطرق والممرات الحيوية أمام المساعدات، بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية المستمرة لضمان استقرار دائم ووقف شامل لإطلاق النار.