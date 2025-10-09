نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل | وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ الساعة 12 ظهر بتوقيت فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس بتوقيت فلسطين، وذلك بعد أسابيع من العمليات العسكرية المكثفة والتصعيد المستمر في قطاع غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية ودولية أن الاتفاق يشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار من الجانبين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع عبر المعابر الحدودية، مع بدء إجراءات لتبادل الأسرى والمحتجزين تحت رعاية مصرية وقطرية وأممية.

ويأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة استمرت لعدة أيام بين الأطراف المعنية، بوساطة القاهرة والدوحة، وسط ضغوط دولية متزايدة لوقف القتال وإنهاء معاناة المدنيين في غزة.

ومن المقرر أن تتابع الجهات الراعية للاتفاق تنفيذ بنوده على الأرض، مع تشكيل لجنة مشتركة لمراقبة الالتزام بالهدنة ومنع أي خروقات قد تؤدي إلى تجدد المواجهات.