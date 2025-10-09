نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ الآن (كامل التفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الخميس، بأنه من المتوقع أن يدخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ عند الساعة 12 ظهرًا، وذلك عقب توقيع اتفاق بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والاحتلال الإسرائيلي في مدينة شرم الشيخ، إيذانًا ببدء المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب في القطاع.

وأوضحت القناة أن حماس وإسرائيل ستوقعان الاتفاق بحضور وسطاء إقليميين ودوليين، مشيرة إلى أن التوقيع الرسمي سيُتوج بإعلان وقف شامل لإطلاق النار، بالتزامن مع بدء تنفيذ البنود الإنسانية والأمنية المتعلقة بإطلاق سراح الأسرى من الجانبين.

اجتماع أمني للحكومة الإسرائيلية لتفعيل الاتفاق



وأضافت القناة أن مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي سيجتمع في تمام الساعة الخامسة مساءً لبحث تفاصيل الاتفاق، على أن يصدر موافقته الرسمية بعد ساعة من بدء الاجتماع.

وسيتضمن القرار الموافقة على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وفق الآلية المتفق عليها، والتي تمتد على مدار 72 ساعة، على أن تلتزم حركة حماس في نهايتها بإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين دفعة واحدة، من دون أي مراسم علنية أو تغطية إعلامية.

وأكدت المصادر العبرية أن الاتفاق لا يشمل الإفراج عن أربعة من الأسرى الفلسطينيين البارزين الذين طالبت حماس بإطلاق سراحهم خلال المفاوضات، وعلى رأسهم القيادي مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الذي ما زال قيد الاعتقال في السجون الإسرائيلية.

ترامب يعلن بدء المرحلة الأولى من خطته للسلام



وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات رسمية، توقيع حركة حماس على المرحلة الأولى من خطته للسلام التي تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة بشكل دائم.

وقال ترامب: "هذا يعني أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا جدًا، إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم."

ونقل موقع «دروب سايت» عن مصدر مقرب من الوسطاء قوله إن الولايات المتحدة قدمت ضمانات مكتوبة بعدم سماحها لإسرائيل باستئناف الحرب بعد تنفيذ الاتفاق واستعادة الأسرى، لضمان استقرار الوضع الإنساني والأمني في القطاع.

ترامب: “كل شيء يسير على ما يرام”



وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، مساء أمس، أعرب ترامب عن تفاؤله بنجاح الاتفاق، قائلًا: "إنه لأمر مدهش، إنه مفيد جدًا لإسرائيل. تحدثت للتو مع بيبي نتنياهو، وقال لي: (لا أصدق ذلك، الجميع يحبني الآن)، وكان يعني ما يقوله، والأهم من ذلك أنهم يحبون إسرائيل مجددًا."

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: "قلت له: إسرائيل لا تستطيع القتال ضد العالم يا بيبي، لقد فهم ذلك جيدًا. من المدهش أن كل شيء يسير على ما يرام."

تأتي هذه التطورات في وقت يسود فيه الشارع الفلسطيني والإسرائيلي أجواء من الترقب، انتظارًا لإعلان وقف إطلاق النار رسميًا، وسط آمال بأن يشكل الاتفاق نقطة تحول تاريخية تنهي حربًا دامية استمرت لشهور طويلة وأودت بحياة آلاف المدنيين في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن تبدأ دفعات المساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة فور بدء سريان الاتفاق، في إطار التفاهمات التي تشمل تسهيل وصول الإغاثة وإعادة إعمار المناطق المتضررة بإشراف مصري وأمريكي.