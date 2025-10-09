العالم اليوم - ترامب لا يستبعد زيارة قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر ترامب لا يستبعد زيارة قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 أكتوبر 2025 12:24 صباحاً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه لا يستبعد زيارة قطاع غزة، بعدما أعلن أنه قد يتوجّه إلى الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع.

وصرّح ترامب للصحفيين قائلا: "نقترب بشدة من التوصل إلى اتفاق في الشرق الأوسط".

وأضاف عند سؤاله عما تبقى لإنجاز اتفاق غزة: "إما أن ننهيه أو نوقعه".

وأشار ترامب أيضا إلى إمكانية زيارته مصر "على الأرجح" أيضا.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن ترامب أنه قد يتوجّه إلى الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع، معتبرا أن المفاوضات الجارية منذ أربعة أيام في مصر لوضع آلية تطبيقية لإنهاء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس "تسير بشكل جيد جدا".

وأوضح: "الأمر وشيك جدا وقد أسافر إلى الشرق الأوسط يوم الأحد".

وتابع: "كل الدول الإسلامية والعربية منخرطة في الأمر وهذا لم يحدث من قبل".

وفي وقت سابق الأربعاء، دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نظيره الأميركي ترامب لحضور توقيع "اتفاق غزة" في مصر حال التوصل إليه.

وفي كلمته خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، قال السيسي: "الرئيس ترامب أرسل مبعوثيه بتكليف واضح بالعمل على إنهاء حرب غزة".

وأضاف: "أوجه رسالة للرئيس ترامب بمواصلة دعمه للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.. وأدعوه لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه".

وكشف مسؤول في البيت الأبيض لـ"دوت الخليج"، أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر شاركا، الأربعاء، في اجتماعات عُقدت في شرم الشيخ، ضمن جهود الدفع بـ"خطة ترامب" لإنهاء الحرب في غزة.

وأوضح المسؤول أن المفاوضات الفنية بلغت مرحلة حاسمة، معربا عن تفاؤل الإدارة الأميركية بإمكانية التوصل إلى اتفاق في وقت قريب.

وفي السياق نفسه، أكد مصدر أمني إسرائيلي لـ"دوت الخليج" قرب التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الخطة، مشيرا إلى استكمال التجهيزات في قاعدة لواء غزة لاستقبال الرهائن.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن الساعات الـ48 المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير المفاوضات.

هذا وكشفت القناة 14 الإسرائيلية أن "إسرائيل ستوّقع على المرحلة الأولى من صفقة غزة خلال يومين"، مشيرة إلى أنه ستتم "مناقشة مسألة نزع سلاح حماس ونزع سلاح قطاع غزة لاحقا".