عاجل- السيسي: مصر تتطلع لتوقيع اتفاق غزة التاريخي قريبًا وتؤكد ضرورة وقف الحرب فورًا

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس يستقبل مبعوثي ترامب في قصر الاتحادية ويشيد بجهود واشنطن والقاهرة والوسطاء لإنهاء الحرب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، كلًا من ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط، جاريد كوشنير، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، موفدي الرئيس دونالد ترامب، المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء اللقاء بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والسفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

ترحيب مصري باتفاق وقف الحرب في غزة

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحّب باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس ترامب في هذا الملف، مشيرًا إلى تطلع مصر إلى توقيع الاتفاق في أقرب وقت ممكن، بما يمهد الطريق لبدء مرحلة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

إشادة أمريكية بدور السيسي ومصر في التهدئة

أعرب المبعوثان الأمريكيان عن شكرهما للرئيس السيسي والأجهزة المصرية على الجهود المكثفة للتوصل إلى الاتفاق، مؤكدين أن الرئيس ترامب يقدّر دور مصر المحوري وقيادة الرئيس السيسي في تسوية الأزمة، فضلًا عن قوة واستراتيجية العلاقات بين القاهرة وواشنطن.

السيسي: مصر شريك أساسي في مسار السلام منذ السبعينيات

أكد الرئيس أن مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع الولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاق القائم على خطة الرئيس ترامب للسلام، مشددًا على أن القاهرة ستواصل العمل المشترك لاستكمال مسار السلام في الشرق الأوسط الذي بادرت به مصر منذ سبعينيات القرن الماضي.

كما شدد سيادته على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في القطاع دون انتظار التوقيع الرسمي على الاتفاق.

إشادة بدور الوسطاء في مفاوضات شرم الشيخ

أشاد الرئيس السيسي بالدور الذي قام به الجانب الأمريكي إلى جانب الوسيط القطري والجانب التركي لدعم جهود الوساطة المصرية في مفاوضات شرم الشيخ، مؤكدًا أن تحقيق السلام ووقف الحرب في غزة هو مطلب تتلاقى عليه إرادة شعوب ودول المنطقة والعالم.

تأكيد الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق

أكد السيد الرئيس أن مصر ستواصل العمل مع الولايات المتحدة والوسطاء والأطراف المعنية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بإخلاص ومسؤولية، بما في ذلك وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى.

ترامب مدعو لحضور توقيع الاتفاق في القاهرة

وفي ختام اللقاء، شدد المبعوثان الأمريكيان على تقدير الولايات المتحدة للدور التاريخي والمحوري لمصر في إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار في المنطقة، فيما جدّد الرئيس السيسي تقديره لجهود الرئيس ترامب في دعم السلام، معربًا عن تطلعه لاستقبال الرئيس ترامب في القاهرة ليشهد توقيع الاتفاق التاريخي في احتفالية تليق بهذا الحدث.