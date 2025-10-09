العالم اليوم - ملك البحرين: اتفاق غزة يوم سلام للشرق الأوسط والعالم

انتم الان تتابعون خبر ملك البحرين: اتفاق غزة يوم سلام للشرق الأوسط والعالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 أكتوبر 2025 06:25 مساءً - أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الخميس، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإنهاء الحرب في غزة هو يوم للسلام في الشرق الأوسط والعالم.

وثمن العاهل البحريني جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودعمه للسلام في الشرق الأوسط ورعايته لهذا الاتفاق التاريخي.

وأكد موقف مملكة البحرين الداعم لهذا الاتفاق، وأهمية التزام أطراف النزاع وتحملهم مسؤولية تنفيذه، مقدرا جهود الوسطاء للوصول لهذا الاتفاق.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل البحريني، للأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بدعم مسيرة التطوير والتنمية الشاملة في البلاد والهادفة إلى تعزيز المنجزات الوطنية وتنميتها لما فيه الخير للوطن والمواطن.

وخلال اللقاء، أشاد العاهل البحريني بنتائج الزيارة الرسمية الناجحة التي قام بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكل من الفاتيكان وإيطاليا الأسبوع الماضي، ولقاء البابا ليو الرابع عشر، وجورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية وعدد من كبار المسؤولين، وأهميتها على صعيد توطيد علاقات الشراكة التاريخية الوثيقة وفتح مجالات أوسع من التعاون المشترك.

وفي ضوء الأمر الملكي بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد، وافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس الأسبوع المقبل، فقد أكد العاهل البحريني على مواصلة تعزيز التعاون والعمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق الأهداف التنموية، ويخلق المزيد من الفرص النوعية أمام المواطنين.