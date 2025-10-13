العالم اليوم - حملة أمنية لحماس على "عصابة" في غزة.. الحصيلة 32 قتيلا

انتم الان تتابعون خبر حملة أمنية لحماس على "عصابة" في غزة.. الحصيلة 32 قتيلا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 أكتوبر 2025 01:55 مساءً - قال مسؤول أمني، الإثنين، إن قوات أمنية تابعة لحركة حماس قتلت 32 من أفراد "عصابة" في مدينة غزة في حملة بدأت بعد سريان وقف إطلاق النار، الجمعة.

وأضاف المسؤول أن 6 من أفراد قوات الأمن لقوا حتفهم أيضا في أعمال العنف.

وقال إن العملية الأمنية استهدفت "إحدى العصابات الخطيرة التابعة لإحدى العائلات في مدينة غزة، والتي أسفرت عن مقتل 32 عنصرا إجراميا وإصابة 30 آخرين وتوقيف 24 منهم.

كما تمت مصادرة جميع الأسلحة والمضبوطات التي كانت بحوزة تلك العصابات وتسليمها للجهات المختصة.

ونشرت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة قوات أمنية في القطاع منذ وقف إطلاق النار وقالت إن الخطوة تهدف إلى منع وجود فراغ أمني يسفر عن انفلات أمني وعمليات نهب.

وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب حركة حماس بنزع سلاحها بموجب خطة لإنهاء حرب غزة، إلا أنه أشار إلى أن الحركة حصلت على الضوء الأخضر لعمليات الأمن الداخلي، قائلا إنهم يريدون "منع المشكلات" وأضاف: "لقد أعطيناهم الموافقة على ذلك لبعض الوقت".