الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعدّ مشروب المتة واحدًا من أشهر أنواع شاي الأعشاب التقليدية، ويحظى بشعبية واسعة في أمريكا الجنوبية، ويُحضّر من خلال نقع أوراق نبات المتة المجففة في الماء الساخن، ويمكن تناوله ساخنًا أو باردًا حسب الرغبة، ويحتوي على نسبة من الكافيين تجعله شبيهًا بالشاي الأسود والأخضر، مما يمنحه قدرة فعّالة على تنشيط الذهن وتعزيز التركيز والانتباه.

دراسة تكشف عن اسم "شاي" شهير يزيد من خطر الإصابة ب 3 أنواع من السرطان

وأشارت دراسة حديثة إلى أن شرب المتة، وهو شاي عشبي يتم تحضيره من أوراق وأغصان نبات البهشية الباراغوانية (Ilex paraguariensis)، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بـ3 أنواع من السرطان، فهذا المشروب يحظى بشعبية في كل من أمريكا الجنوبية وسوريا ولبنان وبعض مناطق الأردن، وكشف الخبراء أن الكثير من الدراسات الوبائية أوضحت أن هناك علاقة بين شرب المتة وزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء، والحنجرة، وتجويف الفم.

شاي المتة

ومن جانبها، قالت ماريان ستيرن، أستاذة مشاركة في جامعة جنوب كاليفورنيا: “لقد استطعنا الآن التمييز بين تأثير المتة نفسه وتأثير درجة حرارة المشروب، ووجدنا أن العلاقة الملحوظة بين شرب المتة والإصابة بسرطان المريء تبدو مرتبطة باستهلاك المتة في درجات حرارة مرتفعة جدًا”.

السرطان والمتة

كما كشفت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من مشروب المتة لفترة طويلة، هم الأكثر عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الفم، والحلق، والرئتين، وزيادة الخطورة ترتبط باستهلاك ما يعادل لترًا إلى لترين يوميًا، أي حوالي 4 إلى 8 أكواب، وتزداد احتمالات الإصابة عند المدخنين أو الذين يتناولون المشروبات الكحولية بانتظام.

آثار جانبية للكافيين الموجود في مشروب المتة