نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إسرائيل تفرج عن 1968 معتقلًا فلسطينيًا مقابل 20 رهينة أطلقتهم حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الاثنين، أن إسرائيل أفرجت عن 1968 معتقلًا فلسطينيًا في إطار اتفاق لتبادل الأسرى، وذلك مقابل 20 رهينة إسرائيليًا أطلقتهم حركة حماس أحياء.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر صباح اليوم، أنها تسلمت الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة على دفعتين، وقامت بتسليمهم إلى سلطات الاحتلال.

وجاء ذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 سبتمبر الماضي، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان انسحاب قوات الاحتلال، ودخول المساعدات الإنسانية، وإتمام تبادل الأسرى بين الطرفين.

ويذكر أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتجاوز 11 ألف معتقل، ويعانون ظروفًا صعبة تشمل التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم أثناء الاعتقال.

تأتي هذه الخطوة في ظل جهود دولية لضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة وتثبيت التهدئة الإنسانية والسياسية، في إطار مساعي إعادة الاستقرار إلى المنطقة.