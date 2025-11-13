نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلي جدة يفتح الباب لرحيل إيفان توني وسط تألق فراس البريكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن انفتاح إدارة نادي أهلي جدة على رحيل اللاعب الإنجليزي إيفان توني مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي المقبل في يناير.

وجاء هذا التوجه بعد التألق اللافت للنجم السعودي فراس البريكان الذي أصبح الخيار الأساسي في خط الهجوم وفقًا لرؤية المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، ما دفع الإدارة للنظر في إمكانية تدعيم الفريق بلاعب هجومي جديد.

وكانت تقارير إعلامية إنجليزية قد أكدت أن توماس فرانك مدرب توتنهام هوتسبير أبدى رغبة في إعادة توني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز منتصف الموسم الجاري.

ويبلغ توني من العمر 29 عامًا، ولم يلعب في إنجلترا منذ انتقاله إلى الأهلي عام 2024، حيث سجل مع الفريق 41 هدفًا في 59 مباراة بجميع المسابقات المحلية والقارية.