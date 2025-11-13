نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حامد حمدان يتمسك بالانتقال إلى الزمالك رغم محاولات الأهلي لضمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في برنامجه «ملعب أون» المذاع عبر قناة أون سبورت، عن تطورات جديدة في مفاوضات نادي الزمالك لضم اللاعب حامد حمدان مدافع بتروجت، مشيرًا إلى أن رغبة اللاعب الأولى هي ارتداء القميص الأبيض.

وأوضح عبد الجواد أن الزمالك توصّل لاتفاق كامل مع جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، بشأن تفاصيل الصفقة، بينما يحاول الأهلي الدخول في المفاوضات عبر التواصل المباشر مع إدارة بتروجت.

وأضاف أن هناك اتفاقًا مبدئيًا بين الزمالك وبتروجت بشأن انتقال اللاعب الفلسطيني في الميركاتو الشتوي المقبل، غير أن الأوضاع المالية الصعبة داخل القلعة البيضاء قد تدفع النادي البترولي إلى تعديل طريقة تنفيذ الصفقة ماليًا.

وأشار إلى أن حامد حمدان جدد رغبته القوية في الانتقال إلى الزمالك، في ظل استعداد بتروجت لبيعه حال التوصل إلى اتفاق مالي مرضٍ للطرفين.