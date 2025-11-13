نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول لتعزيز دفاعاته في الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتزم إدارة نادي إيه سي ميلان التعاقد مع اللاعب الإنجليزي جو جوميز، مدافع فريق ليفربول، في إطار سعيها لتعزيز الخيارات الدفاعية المتاحة أمام المدرب ماسيميليانو أليجري.

ووفقًا لتقرير نشره موقع تريبال فوتبول، كان ميلان قريبًا من ضم جوميز خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أن كانت جميع الأطراف مستعدة لإتمام الصفقة، لكن ليفربول تمسك باستمرار اللاعب بعد فشل النادي في التعاقد مع مارك جويهي من كريستال بالاس.

وأصبح ميلان الآن مستعدًا لمحاولة جديدة في الميركاتو الشتوي، مع نية تقديم عرض رسمي لضم اللاعب، الذي يُعد الخيار الأول لتعزيز خط الدفاع خلال فترة الانتقالات القادمة.

ويبلغ جوميز من العمر 28 عامًا، ويلعب في مركز قلب الدفاع، وينتهي عقده مع ليفربول في يونيو 2027. وقد شارك مع الفريق الأول لليفربول في 248 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف، كما يمتلك 15 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.