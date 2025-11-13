نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خوان بيزيرا يخضع لفحوصات جديدة لتحديد موقفه من المشاركة أمام زيسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخضع اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفحوصات طبية جديدة لتحديد مدى جاهزيته الكاملة قبل مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي يوم الأحد 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة ضمن مباريات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان بيزيرا قد تعرض لإصابة مزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة طلائع الجيش بالدوري، وغاب إثرها عن مباراة بيراميدز في السوبر المصري بالإمارات، قبل أن يشارك في الشوط الثاني من نهائي السوبر ضد الأهلي رغم عدم اكتمال جاهزيته.

وفي سياق متصل، يواصل الجهاز الفني للزمالك تجهيز الثنائي عدي الدباغ ومحمود بنتايج استعدادًا لمواجهة زيسكو، ضمن خطة الفريق للحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين قبل المباراة المقبلة.