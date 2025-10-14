قنبلة من مسيرة إسرائيلية قرب اليونيفيل فـي لبنان

بيروت ـ وكالات: ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة انفجرت بالقرب من موقع تابع لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» ببلدة كفركلا جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة أحد جنود حفظ السلام بجروح.

وأفاد بيان صادر عن اليونيفيل بأن الهجوم كان بإلقاء قنبلة قرب قوات حفظ السلام ، وهو الثاني من نوعه هذا الشهر، الذي يستهدف جنود حفظ السلام بقنابل أطلقتها قوات الجيش الإسرائيلي.

ويمثّل هذا الحادث انتهاكا خطيرا جديدا للقرار 1701، واستخفافًا مقلقًا بسلامة جنود حفظ السلام الذين ينفذون مهامهم بموجب تفويض مجلس الأمن.

وجدّدت «اليونيفيل» دعوتها للكيان الإسرائيلي إلى وقف جميع الهجمات على جنودها أو بالقرب منهم، الذين يعملون من أجل تعزيز الاستقرار الذي التزمت كل من إسرائيل ولبنان بالحفاظ عليه.