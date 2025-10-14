اليونيسيف: قتل الأطفال فـي السودان انتهاك جسيم

واشنطن ـ وكالات: أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، على أن قتل الأطفال وإصابتهم, في ظل تواصل النزاع الذي يشهده السودان, يعد انتهاكًا جسيمًا لحقوقهم.

وأفادت المنظمة الأممية في بيان لها، بمقتل ما لا يقل عن 17 طفلًا، من بينهم رضيع عمره سبعة أيام فقط، في هجوم استهدف مركز «دار الأرقم» للنازحين في الفاشر، شمال دارفور، أمس الأول، فيما أُصيب 21 طفلًا آخرين.

من جانبها وضحت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف أن هذا الهجوم المدمّر على الأطفال والعائلات النازحة، التي كانت تبحث أصلًا عن الأمان، يُعدّ أمرًا مشينًا، مؤكدة في الوقت نفسه على أن قتل الأطفال وإصابتهم يشكلان انتهاكًا جسيمًا لحقوقهم، وأن الاعتداء على المدنيين في أماكن يُفترض أن توفر لهم الحماية والملجأ أمر لا يحتمل.

ودعت المسؤولة الأممية إلى الوقف الفوري للنزاع في جميع أنحاء السودان، ومن ذلك الفاشر، ورفع الحصار عنها واحترام القانون الإنساني الدولي, ومن ذلك حماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية والسماح بوصول إنساني آمن ودون عوائق إلى السكان المتضررين, إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات على المدنيين بمن فيهم الأطفال.