بنك نزوى يتوّج ببطولة جمعية المصارف العمانية لكرة القدم

توّج فريق بنك نزوى ببطولة جمعية المصارف العمانية لكرة القدم وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه في المباراة النهائية، التي جمعته مع فريق بنك صحار، وحقق فريق بنك نزوى لقب البطولة لعام 2025 بعد مشوار حافل بالإثارة والتنافس، حيث قدّم الفريق أداءً تكتيكيًا متميزًا وروحًا رياضية عالية منذ بداية مشواره وأظهر روحًا تنافسية عالية وانضباطًا تكتيكيًا في جميع مبارياته وتمكّن الفريق من بلوغ نصف النهائي، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية طوال البطولة وبلغ الفريق نهائي البطولة التي أُقيمت على ملعب نادي الأمل بمرتفعات غلا.

وقد توج البنك في الحفل النهائي الذي أقيم تحت رعاية معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العماني وسط حضور جماهيري لافت ضم عدداً من مسؤولي البنوك وأعضاء الجمعية.

الجدير بالذكر أن فريق بنك نزوى حقق إنجازًا تاريخيًا بفوزه بلقب بطولة عمان للشركات لعام 2025، التي أقيمت في الشهر الماضي بعد منافسات قوية وأداء رياضي استثنائي، ما مكنه من التأهل إلى نهائي كأس العالم للشركات في المكسيك، ليكون أحد أبطال الرياضة العُمانية على المستوى الدولي.