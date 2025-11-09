الدستور وأمبير وترجمان ولايت وياسرة والعقاب والعميد وحريب يخطفون المراكز الأولى

فـي سباق الخيل الرابع بالرحبة

تصوير ـ راشد الطوقي ومحمد البلوشي

نظم الاتحاد العماني للفروسية والسباق، ممثلا بنادي سباق الخيل العُماني السباق الرابع للموسم 2025 /‏2026 بمضمار الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركاء، اشتمل السباق على ثمانية أشواط خصصت أربعة منها للخيول العربية الأصيلة وشوطان للخيول العربية الأصيلة (الإنتاج المحلي) وشوطان للخيول المهجنة الأصيلة جاءت نتائجها على النحو التالي.

الشوط الأول

سباق «عين الكسفة» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر، توج بالمركز الأول الحصان الدستور لمالكه عبدالرحمن البلوشي وفارسه أحمد السيابي، وجاء في المركز الثاني الحصان أس. كي. كحيلان لمالكه سعيد البلوشي وفارسه وثاب البلوشي، وحل ثالثاً الحصان غواش الشحانية لمالكه سيف المحروقي وفارسه منتصر البلوشي.

الشوط الثاني

سباق «عين أثوم» للخيول المهجنة الأصيلة (الثربرد) لمسافة 1200 متر، حقق المركز الأول الحصان اميريال أمبير لمالكه صاحب السمو السيد طارق بن محمد آل سعيد وفارسه عامر الراسبي، تلاه في المركز الثاني الحصان داحس لمالكه الشرق ريسنج وفارسه مازن اليحيائي، وحصل الحصان ذيبان على المركز الثالث لمالكه سعد بن سهيل المخيني وفارسه هلال الشهومي.

الشوط الثالث

سباق «عين أرزات» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، فاز الحصان ترجمان بالمركز الأول لمالكه هلال الجابري وفارسه مؤنس السيابي، واحتل المركز الثاني الحصان محتشم لمالكه الأفق للسباقات وفارسه أحمد السيابي، وبالمركز الثالث جاء الحصان نبراس لمالكه علي الفلاحي وفارسه عيسى الفلاحي .

الشوط الرابع

سباق «عين الثوارة « للخيول المهجنة الاصيلة (الثربرد) لمسافة 1600 متر، انتزع الحصان لايت بيم صدارة الشوط وفاز بالمركز الأول لمالكه خالد بن مسلم الراسبي وفارسه عبدالرحمن الفارسي، وحقق المركز الثاني الحصان الويز أن فاي لمالكه هود البلوشي وفارسه مازن اليحيائي، أما المركز الثالث فكان من نصيب الحصان أوكتالجانو لمالكه مروان البلوشي وفارسه آدم البلوشي.

الشوط الخامس

سباق «عين حمران» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، توجت الفرس ياسرة بالمركز الأول لمالكها الخيالة السلطانية وفارسها مؤنس السيابي، وجاء في المركز الثاني الحصان رسلان لمالكه محمد البلوشي وفارسه مازن اليحيائي، أما المركز الثالث فكان من نصيب الحصان الأدعج لمالكه سلطان المالكي وفارسه هلال الشهومي.

الشوط السادس

سباق «عين صحنلوت « للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1800 متر، فاز المهر العقاب بالمركز الأول لمالكه الخـيالة السلطانية وفارسه إبراهيم الهنائي، تلاه في المركز الثاني المهر أمان لمالكه هلال الخليلي وفارسه آدم البلوشي، وحصل المهر لامع على المركز الثالث لمالكه ماجد المعمري وفارسه عامر الراسبي .

الشوط السابع

سباق «عين جرزيز» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر، تمكن الحصان أي. اس . العميد من الفوز بالمركز الأول لمالكه علي الفلاحي وفارسه محمد الفارسي، وحل ثانياً الحصان أمجد لمالكه محمد الراجحي وفارسه حمد البلوشي، أما المركز الثالث فكان من نصيب الحصان راجح مسقط لمالكه مربط مسقط وفارسه إبراهيم .

الشوط الثامن

سباق «عين دربات» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر، توج الحصان حريب بالمركز الأول لمالكه ماجد بن علي المعمري وفارسه عامر الراسبي، وجاء في المركز الثاني الحصان دجلنور لمالكه سلطان السنيدي وفارسه غسان الصحباني ومدربه حسين السنيدي، وحل ثالثاً الحصان مادور لمالكه أنور المهري وفارسه آدم البلوشي .