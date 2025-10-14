العالم اليوم - المنتخب القطري يتأهل إلى كأس العالم 2026

انتم الان تتابعون خبر المنتخب القطري يتأهل إلى كأس العالم 2026 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 11:14 مساءً - تأهل المنتخب القطري، مساء الثلاثاء، إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها 3 دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وجاء تأهل قطر بعد فوزها على المنتخب الإماراتي، في الدوحة، بنتيجة 2-1، لتتصدر بذلك المجموعة الأولى.
وسجل هدفي قطر بوعلام خوخي (49') بيدرو ميغيل (74')، وسجل هدف الإمارات سلطان عادل.
وبذلك، بات في رصيد قطر 4 نقاط بالمركز الأول، ثم الإمارات بـ3 نقاط، فعمان بنقطة واحدة.
وسيكون مونديال 2026 مختلفا عن بطولات كأس العالم السابقة، إذ سيشارك فيه 48 منتخبا بدلا من 32.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر المنتخب القطري يتأهل إلى كأس العالم 2026 .. في رعاية الله وحفظة