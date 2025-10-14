العالم اليوم - المنتخب القطري يتأهل إلى كأس العالم 2026

انتم الان تتابعون خبر المنتخب القطري يتأهل إلى كأس العالم 2026 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 11:14 مساءً - تأهل المنتخب القطري، مساء الثلاثاء، إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها 3 دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وجاء تأهل قطر بعد فوزها على المنتخب الإماراتي، في الدوحة، بنتيجة 2-1، لتتصدر بذلك المجموعة الأولى.

وسجل هدفي قطر بوعلام خوخي (49') بيدرو ميغيل (74')، وسجل هدف الإمارات سلطان عادل.

وبذلك، بات في رصيد قطر 4 نقاط بالمركز الأول، ثم الإمارات بـ3 نقاط، فعمان بنقطة واحدة.

وسيكون مونديال 2026 مختلفا عن بطولات كأس العالم السابقة، إذ سيشارك فيه 48 منتخبا بدلا من 32.