لهذا السبب... كارمن سليمان تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت النجمة كارمن سليمان تريند جوجل خلال الساعات الأخيرة، بعدما خطفت القلوب بتصريحاتها المؤثرة عن حياتها الأسرية، وتجربتها الجديدة كأم لتوأمها “تاليا وتمارا”، إلى جانب رسالتها الدافئة التي وجهتها إلى النجمة الكبيرة أنغام، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال لقائها الإذاعي مع جيهان عبدالله في برنامج «أجمد 7» عبر أثير «نجوم إف إم»، تحدثت كارمن بسعادة بالغة عن تجربتها بعد ولادة طفليها التوأم، مؤكدة أن motherhood experience غيّرت حياتها تمامًا، وقالت: «عندي تاليا وتمارا عندهم 8 شهور، وعندي زين ومفيش خطة لأطفال تاني، دي فترة مش هتتكرر وعايزة أعيشها معاهم وأستمتع بيها، دي نعمة كبيرة وعمري ما كنت أتخيل إن يبقى عندي توأم».

وأضافت كارمن أن شعورها بالأمومة المزدوجة جعلها أكثر هدوءًا ونضجًا، مشيرة إلى أنها تسعى حاليًا لتحقيق توازن بين حياتها الفنية والعائلية، دون أن تُقصّر في أي جانب منهما، مؤكدة أن دعم زوجها وأهلها كان له دور كبير في تجاوز مرحلة التعب والمسؤولية المضاعفة.

وفي سياق آخر، عبّرت كارمن سليمان عن حبها العميق للفنانة أنغام، ووصفتها بأنها مدرسة فنية متكاملة، مشيرة إلى أنها تشعر بالفخر عندما يُقال عنها إنها خليفة أنغام، حيث قالت في تصريحات صحفية: «شرف كبير ليا إن حد يقول إني خليفة الفنانة الكبيرة أنغام، أنا بموت فيها وبحبها جدًا، ودي حاجة تسعدني جدًا وتشرفني».

كما وجهت رسالة مباشرة لأنغام عبر وسائل الإعلام قائلة: «إنتي مفيش منك، إنتي نجمة كبيرة جدًا وكلنا بنحبك وبنقدرك، وألف سلامة عليكي وتقومي بالسلامة وتنوري الدنيا كلها».

وبين دفء مشاعرها كأم، ورقتها كفنانة تعشق الغناء الأصيل، استطاعت كارمن سليمان أن تلمس قلوب جمهورها بصدقها وبساطتها، لتتصدر تريند جوجل وتثبت من جديد أنها واحدة من أهم الأصوات النسائية في الوطن العربي، تجمع بين الموهبة الحقيقية والروح الجميلة التي تنعكس في كل كلمة تقولها وكل أغنية تقدمها